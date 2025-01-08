نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لعدد من قرى أطفيح والصف وكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإعتماد المخطط التفصيلي لقري البرمبل، المنيا، الشرفا، العطيات، أبو رواش بمراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالًا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخطط التفصيلي لعددا من قري مراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.