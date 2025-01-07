نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاصابات تقلق مدرب توتنهام قبل مواجهة ليفربول في الكاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيضطر المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو أن يخوض مباراة ​ليفربول​ في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بشكلٍ غيّر اعتيادي حيّثُ يعاني من عدد كبير في الاصابات داخل الفريق اللندني.

الاصابات تقلق مدرب توتنهام قبل مواجهة ليفربول في الكاس

سيحل الريدز ضيفًا ثقيلًا على أرض ملعب السبيرز في نصف النهائي الّذي يُلعَب ذهابًا وايابًا، وسيكون على بوستيكوجلو التَّعامُل بشكلٍ جيّدٍ مع هذا الموقف الصعب ليخرج بأقل الأضرار.

شهدت قائمة السبيرز قبل اللقاء 7 إصابات مختلفة، يأتي في مقدمتهم كريستيان روميرو وميكي فان دي فان وريتشاليسون.

تسبّبت الاصاباتٍ بشكلٍ كبير بتراجع اداء ​توتنهام​ هذا الموسم في البريمييرليج حيّثُ يحتل حاليًا المركز الثاني عشر بـ 24 نقطة فقط.