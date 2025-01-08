انت الأن تتابع خبر استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025.. ننشر رابط الترشح للعمل بلجان الإدارة والكنترولات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رابط تسجيل استمارة التقديم للعمل بلجان النظام والمراقبة للامتحانات.. أتاحته وزارة التربية والتعليم استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أعلنت كشفت الوزارة عن رابط للتقديم للعمل كرؤساء للجان والمراقبة والإدارة من هنا

لذلك يقدم موقع موقعنا 24، التفاصيل الكاملة بشأن رابط الترشح للعمل بلجان الإدارة والكنترولات استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

أرسلت الإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتاريخ 24 ديسمبر 2024 على الآتي:

– إعادة ترشح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة لمن مضى عليه ثلاث سنوات في لجنته للعمل في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الحالي.

– الإعلان من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 2 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلام جميع العاملين بالمديريات بوضع الإعلان في مكان واضح ومعلوم للجميع باللجنة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو، حسب ما ورد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.