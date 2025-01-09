عاجل التعليم توضح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - في إط

ار جهود تطوير نظام التعليم المصري، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل نظام "البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفلسفة والمبادئ الأساسية لنظام البكالوريا

استهل الوزير عرضه بالتركيز على الفلسفة التعليمية للنظام الجديد، التي تهدف إلى الابتعاد عن الحفظ والتلقين، والانتقال إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية. كما يسعى النظام لتبني التعليم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية، مع تقديم فرص متعددة من خلال جلسات امتحانية تُعقد مرتين سنويًا.

هيكل النظام الجديد

يتكون نظام البكالوريا من مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

تشمل مواد أساسية تدخل في المجموع مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم المتكاملة، التاريخ المصري، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب مواد إضافية خارج المجموع مثل البرمجة وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):

يتم تقسيم المواد إلى مسارات تخصصية مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون.

تتضمن المواد الأساسية لجميع الطلاب اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى.

يتم تقديم الامتحانات بفرصتين سنويًا، مع احتساب كل المحاولات التي يخوضها الطالب.

آليات التنفيذ والتقييم

أكد الوزير أن المجموع النهائي للطالب سيتم احتسابه من إجمالي الدرجات في المواد الأساسية، مع إمكانية إعادة الامتحانات لتحسين الدرجات مقابل رسم امتحاني قدره 500 جنيه لكل محاولة. كما يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية لتعزيز مساراتهم التخصصية.

ردود الفعل وتوجيهات رئيس الوزراء

أشاد الوزراء بالمقترح خلال الاجتماع، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة مناقشة آليات التنفيذ داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لضمان صياغة نهائية للنظام قبل طرحه للحوار المجتمعي.

رد شادي زلطة على استفسارات النظام الجديد

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسؤوليتي"، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن النظام الجديد ليس تغييرًا مفاجئًا ولكنه خطوة مدروسة للتخلص من "كابوس الثانوية العامة". وأضاف أن الهدف الأساسي هو توفير نظام تعليمي أكثر مرونة وشمولية.

الخطوات القادمة

سيتم عرض الصيغة النهائية للنظام بعد التوافق عليها للنقاش المجتمعي، مع البدء في التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي.

يمثل نظام البكالوريا المصرية نقلة نوعية في تطوير التعليم المصري، مما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تعليم متكامل ومعترف به دوليًا.