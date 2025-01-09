نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في تشاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، اليوم، لادانة الهجوم على القصر الرئاسي في تشاد، الذي قام به عدد من المتمردين، أمس.



وجاء نص البيان كالآتي:

تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا أمس في محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

وإذ تؤكد مصر، تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وتعرب مصر عن إدانتها لهذا العمل الارهابي، مؤكدة على دعمها لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية والسلام.