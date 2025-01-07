نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم.. “الوطنية للإعلام” تكرّم أسرة المسلسل وتحيي الذكري الخمسين لكوكب الشرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني إقامة حفل تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم، والذي يعتبره الكثير من النقاد، المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني: إن تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عامًا وقليل على عرضه علي شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية، يتواكب مع الذكري الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: أن الهيئة ستقيم حفلًا غنائيًا بهاتين المناسبتين في مسرح ماسبيرو، والذي سيكون الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة.

وكان التليفزيون المصري قد أنتج رائعته (أم كلثوم) للمخرجة أنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام 1999، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين، من بينهم: أحمد راتب، وحسن حسني، ورشوان توفيق، وعبدالعزيز مخيون، وخالد الصاوي، وريهام عبدالحكيم، وعزت أبو عوف، وسميرة عبدالعزيز، وميرنا وليد، ورياض الخولي، وسعيد عبدالغني، وأشرف زكي، ومنال سلامة، ومحسنة توفيق، وتوفيق عبدالحميد، وسميرة عبدالعزيز، ومحمد أبو داوود، وخالد صالح، ونادية رشاد، وأحمد صيام، وكمال أبو رية، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعزة بلبع، وصفاء الطوخي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.