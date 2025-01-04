ميلان يهزم يوفنتوس ويضرب موعداً مع إنتر

ميلان يهزم يوفنتوس ويضرب موعداً مع إنترتأهل فريق ميلان إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الدور نصف النهائي.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدف سجله التركي كينان يلدز في الدقيقة 21، قبل أن ينجح ميلان في قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش من ركلة جزاء، وفيدريكو غاتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 71 و75.

وبهذا الفوز، يلتقي ميلان في المباراة النهائية للمسابقة التي ستقام يوم الإثنين المقبل، مع إنتر ميلان الذي تغلب على أتالانتا بنتيجة (2 - صفر).