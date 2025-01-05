سان جيرمان بطلاً لكأس السوبر الفرنسي

سان جيرمان بطلاً لكأس السوبر الفرنسيتوج باريس سان جيرمان، بكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم إثر تغلبه بهدف نظيف على موناكو في المباراة التي أجريت يوم الأحد.

ويدين باريس سان جيرمان بالفضل للاعبه عثمان ديمبلي الذي أحرز هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد التسعين.

ونجح فريق العاصمة الفرنسية، المتوج باللقب في النسختين الأخيرتين والذي شارك في السوبر في 17 مناسبة سابقة، إضافة لقب ثالث على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بعد أن سبق له التتويج في 12 مناسبة سابقة.

ويعتبر لقب السوبر الفرنسي هو الثاني للفريق الباريسي تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى مهمة تدريبه صيف عام 2023 خلفًا للمدرب السابق الفرنسي كريستوف غالتييه.

أما موناكو فقد خيب آمال أنصاره بإضافة لقب خامس في الذكرى المئوية لتأسيسه، حيث توج باللقب 4 مرات سابقة.