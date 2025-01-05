4 مرشحين على منصب رئيس نادى قضاة مصر باليوم الأول لتلقى طلبات الترشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 10:31 مساءً - أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، انتهاء اليوم الأول من الأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، بتقدم 4 مرشحين على منصب رئيس النادي.

وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له مساء اليوم – إن المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي هم كل من: المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض.

وأضاف أن مرشحا واحدا قد تقدم للمقعد المخصص للمستشارين بمجلس إدارة النادي وهو المستشار شادي خليفه، وكذلك الأمر بالنسبة للمقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة، حيث تقدم - حتى الآن - مرشح واحد هو القاضي محمد عصام عبد اللطيف السمنودي (رئيس محكمة "ب") ، في حين تقدم 3 مرشحين لخوض المنافسة على المقعدين المخصصين لأعضاء النيابة العامة وهم كل من: محمد عبد الرحيم (رئيس نيابة) ، والمستشار عمرو الخشاب (محام عام أول) ، ورامي حسن (رئيس نيابة) .

وأكد المستشار أشرف عيسى أن تلقي طلبات الترشح، مستمر حتى يوم الخميس المقبل اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء، وفقا لجدول الإجراءات الزمني الذي وضعته اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات.