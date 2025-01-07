البابا تواضروس الثانى يستقبل الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:29 صباحاً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأسر القبطية بـ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك للتهنئة بـ عيد الميلاد المجيد، حيث وزع عليهم قداسته الحلوى.

ويأتى الأقباط من مختلف الكنائس بالمحافظات لتهنئة قداسة البابا بالعيد مبتهجين فرحين بلقاء قداسته وتغمرهم السعادة والسرور بأجواء العيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويقدم فريق الكورال بالكاتدرائية عدد من الترانيم والألحان حول ميلاد السيد المسيح والاحتفال بالعام الميلادى الجديد وسط تواجد عدد كبير من أسر الأقباط مع أولادهم وأطفالهم.

وكانت الكنيسة حددت بوابات الدخول:

- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-

• المسؤولين.

• الإعلاميين.

• الآباء المطارنة والأساقفة.

• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:

• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

• شعب كنيسة الأنبا رويس.

• كل الشعب.