إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها.. وتعلق: 'بحبك وبتمنى لك كل الخير'

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة إلهام شاهين، على تهنئة صديقتها المقربة الفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعهما، وعلقت عليها: “كل سنة وصديقتي الغالية الجميلة الجدعة الطيبة ليلى علوي طيبة".



وتابعت: "ربنا يسعد قلبك يا لولو ويعطيكي الصحة والنجاح والتألق وراحة البال يا أجمل الجميلات".

وأضافت: "بحبك وبتمنى لك كل الخير والسعادة يا حبيبتي".



وتلقت ليلى علوي العديد من التهاني من زملائها في الوسط الفني وجمهورها، الذين أشادوا برصيدها الفني الكبير وشخصيتها المحبوبة.

كما يُذكر أن إلهام شاهين وليلى علوي تجمعهما علاقة صداقة قوية تمتد لسنوات طويلة، ويحرص الثنائي دائمًا على التعبير عن دعمهما لبعضهما البعض في مختلف المناسبات.

أحدث أعمال ليلى علوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "المستريحة" الذي عرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وأشادوا به.



قصة فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.



أبطال وصناع فيلم "المستريحة"

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.



آخر أعمال ليلي علوى



ومن ناحية اخري، عُرض لـ ليلى علوي فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.