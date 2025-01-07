بإطلالة أنيقة.. درة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة درة الانظار والقلوب بإطلالتها الجذابة والساحرة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

إطلالة درة في أحدث ظهور

وظهرت درة بإطلالة أنيقة تحبس الانفاس، مرتدية بلوزة ستان باللون الأخضر، وجيبه من نفس اللون ذات مظهر لامع وتسريحة شعر كلاسيكية ومكياج ناعم.

https://www.instagram.com/p/DEfBMmOCn99/?img_index=3&igsh=MXhncDZ1Z3BrdmZ2Zg==

أحدث أعمال درة

من ناحية أخرى، أعلنت درة مؤخرا الانتهاء من أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

كما انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارقالنهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال الفنانة درة

وكان آخر أعمال درة فيلم «وين صرنا» من إخراجها وإنتاجها، يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وايضا شاركت في مسلسل الأجهر، بطولة الفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته