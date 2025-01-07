نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. قصة حب بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في فهد البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان احمد العوضي التحضير لمسلسله الجديد «فهد البطل» الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

قصة حب بين العوضي وميرنا نور الدين في فهد البطل

وتظهر ميرنا نور الدين بشخصية كناريا، وهي حبيبة فهد الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، وجاءت المصادفة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعيشان فيها قصة حب في عمل فني.

التعاون بين احمد العوضي وميرنا نور الدين

سبق، وتعاون احمد العوضي وميرنا نور الدين في مسلسل الحصان الأسود الذي جسدت خلاله ميرنا شخصية فتاة تدعى مي، وكانت تعيش قصة حب مع مدحت واصل الذي حسد دوره العوضي.

ابطال مسلسل «فهد البطل»

ويضم مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

قصة مسلسل «فهد البطل»

ويتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي بتركيبة مختلفه، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان مسلسل حق عرب آحر اعمال الفنان أحمد العوضي، وعرض المسلسل خلال ماراثون رمضان 2024، وضم في بطولته عدد من الفنانين: «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.