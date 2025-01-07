وزير الإعلام الكويتى لسمو الأمير: رعايتكم الكريمة لبطولة «خليجي زين 26» تجسيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 مساءً - قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ(خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري، خلال استقبال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح له ولنائب رئيس وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان العاملة المنظمة للبطولة، غن «رعايتكم الكريمة لهذا الحدث الرياضي لم تكن مجرد دعم للرياضة بل هي رسالة نبيلة تعكس عمق رؤيتكم الثاقبة وحرصكم الدائم على ترسيخ قيم الأخوة والتآخي بين شعوب الخليج العربي وتجسيد دور الكويت الرائد مركزا للمحبة والسلام في المنطقة».

وأضاف المطيري في كلمة له خلال اللقاء إلى أنه «بفيض من مشاعر الامتنان والتقدير يشرفني باسمي وباسم أعضاء اللجنة العليا المنظمة لخليجي زين 26 ورؤساء اللجان المنظمة وجميع العاملين أن أرفع إلى مقامكم أصدق عبارات الشكر وعظيم الامتنان على تفضل سموكم باستقبالنا وعلى دعمكم الكريم ورعايتكم السامية التي أحاطت البطولة منذ انطلاقها وحتى ختامها الناجح».وتابع «لقد شرفتمونا بثقتكم الغالية التي حملناها بكل فخر ومسؤولية وكانت كلماتكم وتوجيهاتكم السديدة مصدر إلهام ودافعا لتحقيق نجاح استثنائي نال استحسان الجميع بفضل رؤيتكم الحكيمة ودعمكم السخي أضحت هذه النسخة من البطولة علامة فارقة في مسيرة الرياضة الخليجية.

نسأل الله أن يسدد خطاكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية حفظكم الرحمن ورعاكم ودمتم ذخرا لهذا الوطن الغالي وقائدا لمسيرة المجد والازدهار».