امير الكويت يستقبل اللجنة المنظمة لـ«خليجي زين 26»: كفيتم بجهودكم.. ووفيتم بعهودكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 مساءً - أعرب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تقديره للمساعي الحميدة والجهود الحثيثة التي بذلها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون كافة والمسؤولون والمتطوعون المشاركون خصوصا اللجنة العليا المنظمة لبطولة "خليجي زين 26" والتي توجت بإخراج هذا المحفل الرياضي بصورة مشرفة تليق بوطننا الحبيب"، وذلك خلال استقباله في قصر بيان صباح اليوم وبحضور ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن المطيري ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم نائب رئيس اللجنة العليا الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان العاملة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين الـ26.

وألقى أمير دولة الكويت كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:

الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد الأخ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.. معالي الأخ عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.. الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرنا اليوم وما زالت الفرحة تملأ القلوب والبهجة تعم الوجوه بنجاح وطننا العزيز بجهود أبنائه المخلصين في استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين أن نستقبل بالتقدير والترحيب اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة رئيسا ونائب رئيس وأعضاء.ونتقدم بداية في هذا اللقاء بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للشعب الكويتي الأصيل الذي رسخ أمام الأشقاء من منتخبات وجماهير بأفعاله الحميدة وصفاته الكريمة أنه شعب مضياف وهو الدافع الأول والمحفز الحقيقي لجميع المشاركين في تنظيم هذه البطولة فكان النجاح ثمرة تعاون وتآلف الكويتيين شعبا ومسؤولين.كما نقدر المساعي الحميدة والجهود الحثيثة التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون كافة والمسؤولون والمتطوعون المشاركون خصوصا اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة التي توجت بإخراج هذا المحفل الرياضي بصورة مشرفة تليق بوطننا الحبيب وتعكس استعداد وقدرة دولة الكويت على تنظيم مثل هذه البطولات تنظيما يضاهي البطولات الدولية وتؤكد أن لدينا عناصر بشرية في هذا المجال مؤهلة إداريا وفنيا.

الحضور الكرام

إن العطاء للوطن بهمة وإصرار ووضع (الكويت) في القلب ونصب العيون والعمل بروح الفريق الواحد.. من ركائز النجاح والتميز وقد أثبت أبناء الكويت المخلصون ذلك في استضافة هذه البطولة وأكدوا أن العلاقات الأخوية والروح الرياضية أسمى فوز وأرفع تتويج.. وفي هذا الصدد، نقدر جهود كافة منتخبات الدول الشقيقة المشاركة ونبارك لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا فوز المنتخب البحريني لكرة القدم بكأس (خليجي زين 26). كما نؤكد في هذا المقام دعمنا للاستمرار فيما تشهده كويتنا الغالية من نهضة تنموية في شتى المجالات لا سيما الرياضة والطموح في استضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في المستقبل القريب.

وختاما ندعو الله العلي القدير أن يديم على وطننا العزيز التقدم والتميز وأن يعين أبناءه الأوفياء لرفع رايته وإعلاء شأنه في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. ونقول للجميع: «كفيتم بجهودكم.. ووفيتم بعهودكم».

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".