توتنهام يفعّل خيار تمديد عقد نجمه الآسيوي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:55 مساءً - أعلن نادي توتنهام، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد قائده، هيونج مين سون، ليستمر ضمن صفوف السبيرز، حتى 2026.

وقال توتنهام في بيان رسمي: “يسعدنا إعلان تفعيل خيار التمديد في عقد هيونج مين سون، والذي سيستمر معنا الآن حتى صيف عام 2026”.

وأضاف: “منذ انضمامه للنادي في أغسطس/أب 2015، أصبح سون، البالغ 32 عاماً، نجماً عالمياً، وأحد أعظم لاعبي توتنهام هوتسبير في العصر الحديث”.

وتابع: “منذ انتقاله من باير ليفركوزن قبل ما يقرب من عقد من الزمن، واصل سون التألق مع الفريق؛ حيث شارك في 431 مباراة، مما يجعله يحتل المركز الـ11 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وسجل 169 هدفاً، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ النادي”.

وختم: “تم تعيين سون قائداً للفريق في أغسطس/أب 2023، وقد رسخ الدولي الكوري مكانته في تاريخ النادي؛ حيث سجل عدداً من الأهداف الأيقونية في مناسبات مهمة”.