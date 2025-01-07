نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تيزر أغنية فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” تيزر الأغنية الخاصة بالعمل، والتي يؤديها الرابر ليجي سي بعنوان “تروح لمين”، والأغنية من كلمات وألحان ليجي سي نفسه، ويترقب الجمهور إصدار النسخة الكاملة بعد مشاهدة هذا المقطع الترويجي.

حيث يظهر جزء من الأغنية في الفيديو الترويجي الذي أثار اهتمام الجمهور. يترقب المتابعون إصدار الأغنية كاملة بعد مشاهدة هذه اللقطات التشويقية.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

قصة مختلفة وأداء مميز

تدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" وكلبه "رامبو"، اللذان ينطلقان في مهمة للبحث عن مكان آمن لرامبو، بعد هجومه على «كارم» الذي يتملك المنزل الذي يعيش فيه «حسن»، وتوعد له بالانتقام من الكلب، وخلال رحلته في القاهرة للعثور على ملاذ آمن لرامبو، يضطر "حسن" إلى مواجهة مخاوفه وماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

أبطال وصناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

يشارك في بطولة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" كلًا من: عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

