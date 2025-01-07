أخطاء شائعة تُفسد زيت الزيتون سريعًا: تجنبها للحفاظ على الجودة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر زيت الزيتون من الزيوت الصحية والمفيدة جداً، لكنه قد يتلف بسرعة إذا لم يُخزّن بشكل صحيح. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الأخطاء الشائعة التي تُؤدي إلى تلف زيت الزيتون في وقت قصير، وكيفية تجنبها للحفاظ على جودته وفوائده.

يحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة، وهي عرضة للأكسدة عند تعرضها لعوامل معينة مثل الضوء والحرارة والهواء. تُؤدي الأكسدة إلى تغير طعم ورائحة الزيت، وفقدانه لفوائده الصحية.

التعرض للضوء: يُعتبر الضوء من أكبر مُسببات أكسدة زيت الزيتون. يُؤدي التعرض للضوء، وخاصةً ضوء الشمس المباشر، إلى تدهور جودة الزيت وتغير طعمه ورائحته.

التخزين في درجة حرارة عالية: تُسرّع الحرارة من عملية الأكسدة. يُفضل تخزين زيت الزيتون في مكان بارد وجاف، بعيداً عن مصادر الحرارة مثل الموقد أو الفرن.

التعرض للهواء: يُؤدي تعرض زيت الزيتون للهواء إلى أكسدته وتدهور جودته. من المهم إغلاق زجاجة الزيت بإحكام بعد كل استخدام.

استخدام عبوات شفافة: تُسمح العبوات الشفافة بمرور الضوء، ما يُسرّع من عملية الأكسدة. يُفضل استخدام عبوات داكنة اللون (مثل الأخضر الداكن أو البني) لحماية الزيت من الضوء.

التخزين لفترة طويلة بعد فتح العبوة: حتى مع التخزين الصحيح، يفقد زيت الزيتون بعضاً من جودته بعد فتح العبوة. يُفضل استهلاك الزيت خلال فترة زمنية قصيرة بعد الفتح، عادةً خلال 3-6 أشهر.

شراء كميات كبيرة جداً: شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يُؤدي إلى تلف جزء منه قبل استهلاكه بالكامل، خاصةً إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح. يُفضل شراء كميات مُناسبة للاستهلاك خلال فترة قصيرة.

عدم الانتباه لتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية: من المهم الانتباه لتاريخ إنتاج زيت الزيتون وتاريخ انتهاء صلاحيته عند الشراء. يُفضل اختيار الزيوت التي تم إنتاجها حديثاً.

تخزين الزيت بجوار مواد ذات روائح نفاذة: يمتص زيت الزيتون الروائح بسهولة، لذا يجب تجنب تخزينه بجوار مواد ذات روائح قوية مثل المنظفات أو التوابل.

التخزين في مكان بارد ومظلم وجاف: يُفضل تخزين زيت الزيتون في خزانة مُظلمة أو مخزن بارد، بعيداً عن مصادر الحرارة والضوء.

استخدام عبوات داكنة اللون: تُساعد العبوات الداكنة على حماية الزيت من الضوء.

إغلاق العبوة بإحكام بعد كل استخدام: لمنع دخول الهواء وتأكسد الزيت.

شراء كميات مُناسبة: شراء كميات صغيرة تُستهلك خلال فترة قصيرة.

التحقق من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية: اختيار الزيوت الطازجة.

تجنب تخزين الزيت بجوار مواد ذات روائح نفاذة.