إبراهيم المصرى: كرة اليد مختلفة عن باقى الألعاب واستفدنا كثيرا من باستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 10:31 مساءً - أكد إبراهيم المصرى لاعب منتخب اليد، أن أكثر شيء يميز لاعبى منتخب اليد هو الارتباط القوي بينهم، وسنقاتل من أجل تحقيق شيء يسعد الجمهور المصرى فى بطولة العالم 2025.

وقال إبراهيم المصرى، خلال حواره مع إبراهيم عبد الجواد خلال حفل دعم منتخب مصر لكرة اليد قبل بطولة العالم 2025: "كرة اليد لعبة مختلفة عن باقى الألعاب، ودائما كنا فى المنتخب كأننا ناد واحد، وأحيانا بنقعد فى معسكرات المنتخب أكثر من الأندية، واللاعبون بيحبوا بعض وبننقل هذا الكلام للاعبين الصغار، فدائما الاحترام والمحبة هى أساس لعبة اليد، ولكن فى الملعب كل واحد بيموت نفسه من أجل فريقه ولكن فى حدود الاحترام".

وأضاف: "كارلوس باستور مدرب كبير ومكسب كبير لمنتخب اليد، وفرق كتير مع كل اللاعبين، وهو جاء فى فترة المستوى العالى للاعبين، ونتمنى أن نستفيد كثيرا من خبراته ونحقق شيئا يفرح المصريين".