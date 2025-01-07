نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد لجان امتحانات كليتي الهندسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 مساءً - قام الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ حامد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم بالجامعة، بمواصلة الجولات التفقدية؛ لمتابعة سير أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بمدينة نصر في ضوء متابعة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الانضباط داخل اللجان التي تضمنتها الجولة، وشملت كليات: (الهندسة - الزراعة)؛ حيث تابع اللجان، وتفقد الكنترولات، واطمأن على سير العمل داخل اللجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان محمد سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الدناصوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.