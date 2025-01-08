نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت: تراجع مستوى ألكسندر أرنولد ليس مرتبطا بموقفه التعاقدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعى آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول لحماية لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد من خلال التأكيد على أنه لا أحد يتحدث بشأن مستقبل اللاعب وموقفه من تمديد عقده، حينما يفوز الفريق.

سلوت: تراجع مستوى ألكسندر أرنولد ليس مرتبطا بموقفه التعاقدي

وتعرض المدافع الإنجليزي الدولي للانتقاد بسبب تراجع مستواه خلال التعادل على ملعب مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما أمس الأول الاحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أيام من محاولة ريال مدريد الإسباني التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل.

ويعيش محمد صلاح قائد منتخب مصر وفيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا نفس المصير، لكن الأضواء تسلطت مؤخرا على ألكسندر أرنولد، وهو من خريجي أكاديمية النادي ويعتبر أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وقال الهولندي سلوت "ما أفعله الآن في الموسم، كل النقاط وكل النتائج التي حققناها هذا الموسم مستحقة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سلوت قوله اليوم الثلاثاء "جميع اللاعبين لائقين في الوقت الحالي، لكن إذا فقدنا نقاط حينما نعاني من الإصابات، يقول الناس أن ذلك حدث بسبب الإصابات".

وأضاف سلوت "إذا فقدنا نقاط حينما يهدر صلاح ضربة جزاء أمام ريال مدريد، فسيكون مشغولا بموقفه التعاقدي، إذا لم يكن ترينت في أفضل حالاته، يكون مشغولا بوضعه التعاقدي".

وأوضح "إذا لعبوا بشكل جيد حقا، لا أحد يخبرني أن ذلك بسبب الموقف التعاقدي".

وأشار المدرب الهولندي "دائما نحاول إيجاد الحجج، لكن في تسع من أصل عشر مرات تكون الحجة المثالية متعلقة بجودة الفريق الذي نواجهه أو خطة اللعب التي يمتلكها الفريق الآخر".