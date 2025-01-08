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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان، اليوم الأربعاء، تعيين أسطورة كرة القدم الهولندي باتريك كلويفرت مدربًا جديدًا للمنتخب حتى 2027 مع خيار التمديد لفترة أطول.

أسطورة هولندا كلويفرت مدربًا جديدًا لمنتخب إندونيسيا

ويأتي هذا الإعلان بعد إقالة الاتحاد الإندونيسي للمدرب شين تاي-يونغ في وقت سابق من اليوم بينما يتنافس المنتخب على مكان في نهائيات كأس العالم 2026.

ويعد كلويفرت من أساطير المنتخب الهولندي حيث مثل الطواحين في أكثر من محفل دولي سواء كأس العالم أو اليورو كما ارتدى قمصان بعض الأندية ابرزها برشلونة الأسباني.

ويلعب نجل كلويفرت حاليًا في صفوف فريق نادي بورنموث بالدوري الانجليزي الممتاز ويتوقع له الكثيرين مستقبل باهر ومشرق.