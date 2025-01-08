نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يصدم جماهير برشلونة باعتراف مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، أن التعاقدات المستقبلية المحتملة ستتردد في الانضمام إلى العملاق الكاتالوني بسبب أزمة تسجيل داني أولمو.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم، بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024؛ إذ رُفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

ورفع برشلونة قضيته إلى أعلى محكمة رياضية في إسبانيا، الثلاثاء؛ لكن حتى صدور حكم أو منح أولمو وفيكتور تراخيص جديدة، من المقرر أن يلعب الفريق من دونهما أمام أتلتيك بلباو، الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية في جدة.

وسافر اللاعبان إلى السعودية للمشاركة في المواجهة أمام بلباو المتوج بلقب كأس الملك؛ لكنهما غير قادرين على اللعب حاليًا.

وقال الدولي رافينيا (28 عامًا): «أعتقد أن ذلك قد يؤثر (على التعاقدات المستقبلية)، لا أستطيع أن أقول لا؛ لأنني سأكذب، وهذا ليس أنا، لا أحب الكذب أو سرد القصص».

وأضاف: «الحقيقة هي أنه إذا كنت في نادٍ آخر، ورأيت الوضع الذي يمر به ب أو (فيكتور) وداني، ربما كنت سأفكر إذا كان وجودي هنا هو الأفضل».

وتابع: «لكن عندما جئت إلى هنا، قبل التوقيع، كنت أعرف وضع النادي، وعرفت أن لدي فرصة للعب بهذا القميص، وانتظرت حتى اللحظة الأخيرة، ولا أندم على ذلك على الإطلاق».

وأشار رافينيا، قائد الفريق راهنًا، إلى أن الوضع كان صعبًا على أولمو وفيكتور، قائلًا: «إنه أمر صعب عليهما، لا يعرفان ما إذا كان بإمكانهما اللعب أم لا. إنه وضع صعب وحساس للغاية».

وأمَّل البرازيلي أن «يتمكن المسؤولون من حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من اللعب معنا مرة أخرى».