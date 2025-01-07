نشاط مديريات العمل بالمحافظات..في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 مساءً - 1-مديرية العمل بالقاهرة..

تسوية ودية ناجحة استفاد منها 30 عاملاً بشركة البترول المصرية..

نجحت مديرية عمل القاهرة في تسوية ودية عن طريق مكتب عمل المعادي وذلك لـ 30عاملا بشركة البترول المصرية الصينية، وذلك بعد أن انتقل مكتب تفتيش المعادي، لمقر الشركة وتفاوض مع إدارتها ، وذلك لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة.وأوضح احمد عزاز مدير المديرية : إن المكتب تلقي من مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قام مدير مكتب تفتيش المعادي ياسر عبد الظاهر بالانتقال لمقر الشركه وتم التسوية الودية بعد التفاوض بين ادارة الشركة، وممثلي العمال، وانتظم العمل بالشركه، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الشركة وذلك علي وجه السرعه في موعد أقصاه يوم 8 يناير من الشهر الحالي .. وأكد مدير المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون مؤكداً على أهمية دور المكاتب في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية..وأشار مدير المديرية أن مطالب العمال تمثلت في إضافه بدل التخصص بنسبه 15٪ و زيادة حافز الإنتاج 15٪ بناء علي قرار وزير البترول وتعديل المرتبات و توزيع الأرباح السنوية وصرف العلاوة السنوية للاعوام 2023-2024-2025 ،وتعديل العلاج الأسري والشخصي وترقية الموظفين، مؤكداً أن المديرية تقوم بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الطرفين والتأكد من استمرار العمل بالشركه.. وحضر من جانب الشركه المهندس/محمد الجيوشي رئيس مجلس إدارة الشركه والعضو المنتدب، ولين هوا المدير العام والعضو المنتدب الصيني، و ماهر علي مساعد رئيس الشركة لشئون الاداري، و يوجي عضو مجلس الإدارة منتدب و نائب مدير الشئون المالية و امينة محمد رئيس قسم الشئون المالية ومترجم الاجتماع ، ومن جانب ممثلي العمال محمد ناجي رئيس الشئون الادارية ومحمد عبد الحميد رئيس قسم الشئون الادارية ومصطفي رياض مدير إدارة المخازن وتامر حسن مدير الأمن والشئون الإدارية و طاهر احمد رئيس الشئون القانونية بالشركة .

2-مديرية العمل بالقليوبية

جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بمنطقة الخانكة ومركز التدريب المهني

تفقد فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية سير العمل بالأعمال الإنشائية بمنطقة الخانكة ، تنفيذاً لتعليمات وزير العمل محمد جبران، وأيمن عطية " محافظ القليوبية بالمتابعة الدورية لكافة أعمال المديرية المنفذة لضمان الجودة والوصول لأعلى درجات الإنجاز، وأوضح مدير المديرية أنه أثناء الجولة تم الاستماع لشرح مفصل للإجراءات الإنشائية التى تمت ويتم إتباعها وحتى الإنتهاء من تلك الاجراءات مستمعاً إلى المطالب والاستفسارات والتسهيلات المطلوبة لإنجاز تلك الأعمال.وتم تكليف مديرة منطقة الخانكة "بالمتابعة المستمرة للإجراءات وإستكمال وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ، مع تذليل المعوقات لضمان انتظام وانجاز العمل ..وفي ختام الجولة تفقد مركز التدريب المهني بالخانكة للوقوف على معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات لتسهيل البرامج التدريبية المقدمة وخروجها على أعلى مستوى لتدريب وتأهيل المتدربين لسوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

3-مديرية العمل ببورسعيد

تسويات ودية ناجحة وإسترداد حقوق عمال بشركات خاصة

نجحت مديرية العمل ببورسعيد من خلال مكتب علاقات العمل في تسوية مستحقات عدد من العمال، مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم عمال بشكاوي رسمية لمكتب علاقات بورسعيد التابع للمديرية،وجرى واسترداد حقوق العمال من الشركات وتسوية مستحقات مالية ، فى حضور الممثلين القانونيين لهذه الشركات ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن ، وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير المديرية أن ذلك يأتي تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة وإدارة الرعاية بالمديرية ، في إطار اهتمام الوزارة باستقرار علاقات العمل التي تعتبر من الوسائل المؤثرة و الفعالة في زيادة الإنتاج و العودة بالنفع علي الاقتصاد القومي لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ..وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ رسالة وزارة العمل ومن أحد محاورها حماية العمال بمواقع العمل و الانتاج بهدف زيادة الإنتاجية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات ، كما أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات و قوانين العمل بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية و يكفل الحماية و الرعاية لجميع العمال ،وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتمت التسوية الودية من خلال مكتب علاقات العمل ببورسعيد بحضور أحمد أبو المعاطي مدير المكتب ، د.اميرة علوش ودعاء حمدي ،و نفين لوقا مفتشين مكتب علاقات العمل بورسعيد، وحضور العمال وممثلي الشركات.

4-مديرية العمل بالدقهلية..

تسوية ودية ناجحة تسفر عن حصول مواطن على مستحقاته

فى إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة العمل على فض منازعات العمل التى تنشئ بين العمال وأصحاب الأعمال ،عن طريق التسوية الودية دون اللجوء لتحويلها إلى المحكمة العمالية المختصة ، وبناءا على الشكوى المقدمة لوزارة العمل من العامل/ محمد .ع.ع ، ضد السيد / عمرو .م.ح المدير المسؤل عن احدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بمحافظة الدقهلية، نجحت مديرية العمل بالدقهلية، بعقد جلسة تسوية ودية بين الطرفين ،و تسوية جميع الخلافات وتسليم المستحقات المالية المتبقية للعامل والتى أقرها مدير الشركة وبعد التوافق والتراضى بين الطرفين..و تم تسليم العامل مبلغ وقدره (75000 جنيه ) ، بحضور اللجنة ، وتم التوقيع من العاملين والبصمة على محضر التسوية الودية بحضور اللجنة المشكلة من وزارة العمل .ونجحت اللجنة في إنهاء الخلاف وعمل التسوية الودية للطرفين وتم التنازل عن الشكوى . وهذا يؤكد على دور وزارة العمل في الحفاظ على حقوق العمال وحل المشاكل وديا وقام الشاكي بتوجيه الشكر لوزارة العمل على الدور الذي قام به ممثلى الوزارة لحل الخلاف وحصوله على كامل مستحقاته المالية. حضر فعاليات التسوية كلا من الدكتور اسلام النويهى، واسامة ابو السعود من الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة وبحضور: محمود عبدالله وعزه القصبي من ادارة الاستخدام الخارجي، ومحمد بكير ،وهلال رشاد مفتشى العمل بالدقهلية .

5-مديرية العمل بكفر الشيخ...

ختام فعاليات برنامج تدريبي على مهنة الخياطة والتفصيل وتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربات

اختتمت مديرية العمل بكفر الشيخ فعاليات برنامج تدريبي بالوحدة التدريبية المتنقلة لتدريب الفتيات من أبناء المحافظة على مهنة الخياطة والتفصيل لعدد (15) متدربة.حيث استمر البرنامج التدريبي على مدى 30 يومًا بواقع (150) ساعة تدريبية، كما تم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربات للوقوف على مستوى مهاراتهن ومدى استيعابهن للمحتوى التدريبي خلال فترة التدريب.وأضح الدكتور حسن هيكل مدير المديرية أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الدورات التدريبية بالوحدات التدريبية المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة على مستوى مديريات العمل بكافة المحافظات.وقد أشاد مدير المديرية بمستوى مهارة المتدربات اللائي قدمن نماذج عملية وتصميمات متميزة للملابس من تنفيذهن. كما تقدمت المتدربات بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،و الوزير محمد جبران وزير العمل، وأعربن عن تقديرهن لدعم الدولة للأسر المصرية والمرأة المصرية وجهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لأبناء شعب مصر العظيم.

6-مديرية العمل بالأسكندرية

ندوة توعية حول السلامة والصحة المهنية لاعضاء النقابة العامة الغزل والنسيج..

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في المجالات بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.. وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية وذلك بمقر اكاديمية احمد فهيم بابوقير لاعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج بحضور 25من أعضاء النقابة والعاملين.و يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة. وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأكد وكيل المديرية على، أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية في كافة أنشطة المديرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.وأضاف أن الندوة تناولت موضوعات منها : تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وأهمية دور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، والمخاطر التى يتعرض لها العاملين وكيفية التصدى لها ،مخاطر الحريق والكهرباء...وألقى المحاضرات الدكتورة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

7-مديرية العمل بالإسماعيلية

رعاية عمال المخابز...

عقدت هيئة المكتب الفرعي لتشغيل ورعاية عمال المخابز بالإسماعيلية اجتماعًا هامًا بمقر مديرية العمل بالإسماعيلية، حيث تم بحث العديد من القضايا التي تهم أصحاب المخابز وعمالها. وقد حضر الاجتماع نخبة من الخبراء والممثلين عن مختلف الجهات المعنية، مما أثرى النقاش وأسهم في الوصول إلى حلول عملية.وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية بأنه ترأس هذا الاجتماع وبحضور كلا من : السيد عبد الرحيم رئيس شعبه المخابز ، ومحمود القرناوي خبير سابق في مجال تشغيل ورعايه عمال المخابز ، وياسر صلاح ممثلا عن مديريه التموين والتجاره بالاسماعيليه ، وأحمد العدوي ممثلا عن اصحاب المخابز ،و محمد احمد ممثلا عن هيئه التامين الصحي الشامل ،و أحمد فوزي مسؤول التسجيل والاصدار بالتأمين الصحي الشامل ،وأحمد مختار مراجع فني بالتأمين الصحي الشامل ،و فاطمه خليل مدير المكتب ومقرر الجلسة، كما أشار إلى أن الاجتماع على التحديات التي تواجه قطاع المخابز، خاصة تلك المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل... وقد تم اقتراح تنظيم ندوات توعوية لأصحاب المخابز والعمال لتوضيح حقوقهم وواجباتهم في هذا الإطار. كما تم التأكيد على أهمية دور الغرفة التجارية وشعبة المخابز في نشر الوعي بين العاملين في هذا القطاع.وأشار المشاركون إلى أهمية سد العجز القائم في مهنة الخباز، ودعوا إلى ضرورة تدريب الشباب على المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال. وأكدوا على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع.واضاف مدير المديرية بانه يمكن القول إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع المخابز بالإسماعيلية وتحسين أوضاع العاملين فيه. ويتوقع أن تساهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.كما أكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير قطاع المخابز، وتوفير بيئة عمل مناسبة لعمال المخابز، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

8-مديرية العمل بالشرقية

ختام دوة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة

نظمت مديرية العمل بالشرقية الاختبار النظري لخريجي الدورة التدريبية بقسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بالصيادين، وذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وتحت إشراف أحمد عبد الهادي مدير المديرية ، الذي أوضح أن الاختبار النظري، شهد تخريج 15 متدربة بعد إكمالهم 200 ساعة تدريبية في مجال التفصيل والخياطة. في ختام الاختبار النظري،أِشار مدير المديرية ان فرصة التدريب تساوي فرصة عمل ، مثمنًا الدور الرائد لوزارة العمل وقياداتها الرشيدة في توفير التدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل.كما استعرض المميزات التي يحصل عليها المتدرب ودور المديرية في توفير فرص عمل مناسبة بكبرى مصانع وشركات القطاع الخاص في نطاق المحافظة. الحدث شهد مشاركة عدد من المسؤولين منهم : عبد الله أيوالعزم، مدير مركز التدريب المهني بالصيادين، ونشوى محمود، رئيس قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بالصيادين. وخالد الشيخ، مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية.

9-مديرية العمل بالقليوبية

مفاوضات ناجحة في شركة السعد للألومنيوم

نجحت مديرية العمل بالقليوبية في تسوية ودية استفاد منها 100 عامل من عمال شركة السعد للألومنيوم، بعد مفاوضات جماعية نجحت في تلبية جميع مطالب العمال... وأوضح فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، أن المديرية أشرفت على عملية المفاوضات بين العمال وصاحب العمل، حيث قامت غادة حسني، مدير مكتب عمل بنها، وأحمد محمد مطر، مفتش مكتب تفتيش عمل الخانكة، بزيارة مقر الشركة والتفاوض مع ماهر صقر إسحاق، المدير المسؤول بالشركة، وخالد محمد نوفل، رئيس اللجنة النقابية، وأسفرت المفاوضات عن أدى تلبية جميع المطالب العمال، وانتظامهم على خطوط الإنتاج، وصرف أجورهم. ، مؤكدا أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القليوبية السيد أيمن عطية، لضمان حقوق العمال وحفظ استقرار العمل وزيادة الإنتاج.

10-مديرية العمل بمطروح

ختام دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة ..وتسليم شهادات اتمام التدريب لـ 30 متدربة

ضمن فعليات المبادرة الرئاسية بدايه جديده لبناء الإنسان، نظمت مديرية العمل بمطروح إجراء اختبارات ختام الدورة التدريبية لقسم الخياطة والتفصيل لعدد 30 متدربة والتى استمرت على مدى شهرين بواقع 200 ساعة تدريبية لورشتين تدريبيتين ، وتم توزيع الشهادات على المتدربات.. وأوضح خالد عبد العزيز مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمجان..حضر فعاليات الإختبار جيهان الشافعي مدير التدريب بالمديرية ، ووليد جمعه مدير مركز التدريب المهنى بمطروح .