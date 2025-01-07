لابيد لـ نتنياهو: أنت فاشل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:32 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن بقاء جيش الاحتلال في غزة يمنع صفقة شاملة لإعادة المحتجزين ويتعارض مع المصالح السياسية والأمنية.

وأضاف لابيد في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هناك تأييد شعبي غير مسبوق لوقف الحرب وإبرام صفقة لكنك لم تتمكن من إعادة المحتجزين لذلك أنت فاشل".

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاؤلها بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، رغم تعثر المفاوضات، خلال الفترة الماضية.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن البيت الأبيض يصر على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال في متناول اليد خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، في حين يتبادل الطرفان إلقاء اللوم على بعضهما البعض في الوصول إلى طريق مسدود في المحادثات.

ونقلت المجلة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين في وقت سابق، أن الوسطاء يواصلون الضغط على إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن الإدارة الأمريكية تعمل "بقدر ما تستطيع لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل مغادرتها السلطة".

لكن المحادثات أصبحت تتعثر في التفاصيل الدقيقة، إذ أصبحت القضايا المتبقية موضوع مناقشات "أكثر تفصيلًا"، على حد قوله.