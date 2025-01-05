ألفت عمر تعلن موعد عزاء والدها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة ألفت عمر عن موعد عزاء والدها، الذي وافته المنية أمس، وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أن العزاء سيقام يوم الأثنين، في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، بعد صلاة المغرب من الساعة 6 إلى 9.

كما علقت على منشورها قائلة: "قلبي يعتصر ألمًا لا أصدق اني أكتب هذا الكلام وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون".

وتلقت ألفت عمر سيلًا من رسائل التعزية والمواساة من زملائها في الوسط الفني وجمهورها، الذين عبروا عن دعمهم لها في هذا الوقت العصيب.

نبذة عن ألفت عمر

ولدت ألفت عمر في 15 أكتوبر عام 1973، درست الحقوق لكنها لم تجد شغفها في مجال المحاماة، فاتجهت لعالم التمثيل، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا في العديد من الأعمال الفنية، بدأت مسيرتها مع مسلسل "نسر الشرق" الجزء الأول، ثم لمع نجمها مع مشاركتها في مسلسل "قضية رأي عام"، الذي كان محطة بارزة في تعريف الجمهور بها، كما قدمت أدوارًا مميزة في مسلسلات مثل "سارة"، "ولاد ناس"، و"أريد رجلًا".



أعمال ألفت عمر الفنية خلال الفترة المقبلة



تستعد ألفت عمر حاليًا لعرض مسلسلها الجديد "فوبيا"، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة نرمين الفقي، والعمل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، وهو بطولة أمير صلاح الدين، فتحي عبد الوهاب، غادة طلعت، حيث تلعب ألفت خلاله دور صديقة مقربة لنرمين الفقي، لكنها تكن مشاعر الحقد والغيرة تجاهها، كما تجسد دور زوجة فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث المسلسل.

إلى جانب ذلك، تنتظر عرض مسلسل "السر"، الذي تأجل عرضه عدة مرات، المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم حسين فهمي، نضال الشافعي، مايا نصري، وهو من إخراج محمد حمدي.

يذكر أن ألفت عمر قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة التي نالت إعجاب الجمهور، وتُعرف بعلاقاتها الطيبة مع زملائها في المجال الفني.