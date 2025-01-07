عاجل.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

و أكد محمد مصيلحى أن طلعت يوسف قيمة وقامة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعبًا أو مدربًا، موضحًا أن دعم مجلس إدارة النادى لطلعت يوسف بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين.



و أضاف محمد مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها الكابتن طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق

. و من المقرر أن يقود طلعت يوسف تدريبات الفريق اليوم أستعدادًا للمباراة القادمة أمام نادى زد أف سى المقرر لها يوم السبت القادم.

ومن المقرر يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والادارى والطبي خلال الساعات القادمة.