عشرات المستوطنون يقتحمون باحات المسحد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 01:28 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، مضيفة أن شرطة الاحتلال كثفت وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة ،واقتحمت عصابات المستوطنين باحات المسجد 256 مرة خلال عام 2024

في سياق متصل ، هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين رشقا بالحجارة قرب جبل صبيح التابع لأراضي بلدة بيتا،جنوب نابلس شمال الضفة الغربية .