نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض الحلقات الثلاثة الأولى من مسلسل "سراب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منصة "tod"، اليوم الثلاثاء، أول ثلاث حلقات من مسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية.

تفاصيل مسلسل سراب

يتضمن العمل العديد من الأحداث المشوقة بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا طارق وملك الزوجين اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه.

أبطال مسلسل سراب

فيما يشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.