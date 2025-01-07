أحمد جودة - القاهرة - أمراض الجهاز التنفسي تحت المجهر.. «الميتانيمو» ينضم إلى قائمة الفيروسات المقلقة

فيروس الميتانيمو البشري (HMPV).. ما تحتاج معرفته فيروس الميتانيمو البشري (HMPV) هو فيروس تنفسي تم اكتشافه عام 2001، ويُعتبر من الفيروسات الموسمية التي تنتشر غالبًا في فصلي الشتاء والربيع. أعراضه تشبه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وتشمل السعال المستمر، الحمى المصحوبة بقشعريرة، احتقان الأنف، التهاب الحلق، بحة الصوت، ضيق التنفس، والتعب والضعف.

انتشار الفيروس في الصين

فيروس الميتانيمو البشري (HMPV).. كل ما تحتاج معرفته شهدت الصين مؤخرًا زيادة في حالات الإصابة بـHMPV، خاصة بين الأطفال في المقاطعات الشمالية، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات. هذا الانتشار أثار مخاوف دولية من احتمالية تحوله إلى تهديد عالمي، خاصة مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا لمضاعفات خطيرة. ومع ذلك، أكدت السلطات الصينية أن الوضع تحت السيطرة، وأن شدة الأعراض هذا العام أقل مقارنة بالسنوات الماضية.

فيروس الميتانيمو البشري (HMPV).. كل ما تحتاج معرفته

الوضع في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن فيروس HMPV ليس جديدًا، ولم يتم رصد أي حالات إصابة به في مصر حتى الآن. وأشار إلى أن معدلات انتشاره متوسطة، وأنه يشبه باقي الفيروسات التنفسية من حيث الأعراض وطرق الانتقال. كما شدد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل غسل اليدين بانتظام، تنظيف الأسطح، التهوية الجيدة، ارتداء الكمامات، ورفع المناعة من خلال التغذية الجيدة.

طرق الوقاية والعلاج

نظرًا لعدم وجود لقاح أو علاج محدد لفيروس HMPV حتى الآن، يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة، مثل تناول مسكنات الألم وخافضات الحرارة، شرب كميات كافية من السوائل، والراحة. في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دعم تنفسي في المستشفى. للوقاية، يُنصح بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المذكورة سابقًا، وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

فيروس الميتانيمو البشري (HMPV) هو فيروس تنفسي معروف منذ عام 2001، وتتشابه أعراضه مع نزلات البرد والإنفلونزا. على الرغم من زيادة الحالات في الصين، لم يتم رصد إصابات في مصر حتى الآن. الوقاية تعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع المناعة الشخصية.