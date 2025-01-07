نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الصفدي: مستعدون لأن نوفر الكهرباء لسوريا بشكل فوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخلرجية الأردني أيمن ‏الصفدي، إن بلاده مستعدة لأن نوفر الكهرباء لسوريا بشكل فوري.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.