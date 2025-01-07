نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ستاد جودسويل أكبابيو الذي يستضيف مباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ستاد أكوا ايبوم الدولي " جودسويل أكبابيو "مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

يعد ستاد أكوا ايبوم الدولي "جودسويل أكبابيو " هو الاستاد الوحيد بنيجيريا المؤهل والمعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " لاستضافة مباريات الفرق والمنتخبات النيجيرية، الاستاد يقع بمدينة أويو عاصمة ولاية أكوا النيجيرية.

يسع ستاد أكوا ايبوم الدولي " جودسويل أكبابيو " لثلاثين ألف متفرج وقد تم افتتاحه عام 2014 وقد أنشأته شركة جوليوس بيرجر للمقاولات - إحدى أكبر شركات المقاولات النيجيرية بتكلفة وصلت لنحو 90 مليون دولار بتصميم مقارب لاستاد أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونيخ الألماني، علما بأن مدينة أويو تبعد عن العاصمة النيجيرية أبوجا بنحو 600 كم، فيما تبعد عن مدينة لاجوس - العاصمة القديمة - بنحو 660 كم، بينما تبعد عن مدينة آبا معقل نادي إنيمبا بنحو 69 كم فقط.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غدا الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.

