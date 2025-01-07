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أحمد جودة - القاهرة - استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار فندق فور بوينت بمدينة أويو النيجيرية كمقر لاقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق إنيمبا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

المصري يستقر على مقر اقامته بمدينة أويو النيجيرية استعدادًا لملاقاة إنيمبا بالكونفيدرالية

وتقام هذه المباراة في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير الجاري على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غدا الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة بي ان سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.