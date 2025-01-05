يونايتد يوقف انتصارات ليفربول
تعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما مع مضيفه ليفربول، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
افتتح ليساندرو مارتينيز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52، لكن كودي غاكبو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.
ووضع محمد صلاح فريقه ليفربول في المقدمة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 70، ليتساوى مع الفرنسي تيري هنري في المركز السابع بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه برصيد 175 هدفاً.
ونجح أماد ديالو في تسجيل التعادل لمانشستر يونايتد لأصحاب الأرض بعدها بعشر دقائق.
ورفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.
وفي مباراة أخرى، تعادل فولهام مع ضيفه إيبسويتش تاون 2 - 2 .
وبقي فولهام في المركز التاسع بـ30 نقطة. في المقابل، فشل إيبسويتش بالابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط وبقي في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ولفرهامبتون قبل أن يلعب الأخير مع نوتنغهام فوريست غدا الإثنين في ختام الجولة.
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