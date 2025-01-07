انت الأن تتابع خبر "أطعمة غنية بالكولاجين".. تجعلك تبدو وكأنك في عمر العشرين.. وتفتح البشرة وكأنك استخدمت البوتوكس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكولاجين من العناصر الهامة للجسم وخاصة للجلد، وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي، والتي تمنح الجلد العناصر الغذائية التي يحتاجها، ويساعد الكولاجين على ترطيب وتفتيح البشرة كما يخلصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر مع التقدم في العمر، ويمكن التعرف على بعض الأطعمة التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم من خلال متابعة المقال التالي.

أطعمة غنية بالكولاجين الطبيعي

هناك بعض الأطعمة التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي والتي تفيد البشرة بشكل فعال ومن تلك الأطعمة الآتي:

البيض

يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في ترطيب وتفتيح البشرة بشكل مثالي، حيث أن تناول البيض بشكل يومي يمنح البشرة الكولاجين الطبيعي الذي تحتاجه.

البقوليات

تحتوي البقوليات على الأحماض الأمينية التي تعتبر المحفز الأساسي لإنتاج الكولاجين، ومن تلك البقوليات الفول والعدس والحمص.

الأسماك

تحتوي الأسماك على عناصر غذائية هامة كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي ومن تلك الأسماك الماكريل والسلمون والسردين.

الدجاج

يعد الدجاج من الأطعمة الهامة والمفيدة للجسم والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كما يجب تناوله العديد من الأشخاص، حيث يمكنه توفير الكولاجين الطبيعي للجسم.

الفواكه الحمضية