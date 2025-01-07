احذر الحميات القاسية.. نصائح “مفيدة” لفقدان الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:52 صباحاً - مع بداية العام الجديد، يقدم المتخصصون نصائح مهمة لجعل قرارات فقدان الوزن أكثر قابلية للتحقيق، وفقًا لما ذكره موقع “نيويورك بوست”.

وقد حذر الخبراء من اتباع حميات صارمة في محاولة لفقدان الوزن، حيث إن هذه الحلول السريعة غالبًا ما تؤدي إلى الإحباط واستعادة الوزن المفقود بسبب التوقعات غير الواقعية.

**التغييرات المفاجئة**

من الصعب الالتزام بالتغييرات الجذرية في العادات الغذائية، إذ تلعب الجينات دورًا في تحديد الوزن بنسبة تصل إلى 70%، بينما يتأثر الجزء المتبقي بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي، والتمارين، والنوم، والإجهاد.

بدلاً من اتباع حميات قاسية، ينصح الخبراء بإجراء تغييرات تدريجية تتناسب مع نمط الحياة الحالي. على سبيل المثال، يمكن استبدال الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية بأطعمة صحية مثل الفواكه أو الحمص، مما يعد خيارًا مستدامًا وفعالًا.

**تنظيم الوجبات**

يعتبر توقيت الوجبات عاملاً حاسمًا في إدارة الوزن، ومن المهم بشكل خاص تجنب تناول الكربوهيدرات بعد الساعة 6 مساءً، حيث تكون هذه الفترة حاسمة لتخزين الجسم للدهون.

وينصح الخبراء بالتوقف عن تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من النوم.