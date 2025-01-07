انت الأن تتابع خبر بالفازلين والملح تخلصي من شعر الوجه والجسم الزائد في دقائق بدون الم نهائي واحصلي على بشرة ناعمة وبيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن شعر الوجه من الأمور المزعجة التي يعاني منها معظم الفتيات والسيدات بلا إستثناء لذلك يرغبون في إزالته والتخلص منه لأن هذا الشعر قد يجعل البشرة باللون الأسمر، فأحيانا يكون الشعر باللون الغامق أو ممكن أن يكون باللون الأشقر أو الفاتح فهذا وعندما البشرة تكون بيضاء فيظهر الشعر على الوجه بشكل ملحوظ وواضح فهذا الشكل غير مرغوب فيه، لذلك تشعر المرأة أو الفتاة بالخجل والإحراج عند وجود الشعر بكثرة في البشرة ويقومون بإستخدام الأشياء التي تساعد على إزالة شعر الوجه حيث توجد إستخدامات كثيرة جدا تساعد على ذلك، ومن أهم هذه الإستخدامات هي الشمع أو الخيط أو الليزر أو الخلطات الطبيعية فكل هذه الأشياء تعمل على التخلص بالفعل على التخلص من الشعر ولكن منها المفيد ومنها الذي يضر الوجه بطريقة سلبية، فعند إستخدام الخيط أو الشمع قد يحدث ترهلات للوجه وتظهر عليه الخطوط الرفيعة والتجاعيد قبل أوانها وغير ذلك فأن بعد مرور عدة أيام قد يظهر الشعر مرة أخرى، ولكن عندما نستخدم الليزر فهو يعمل بشكل كبير على إزالة الشعر نهائيا ولكنه ضار جدا ويصيب الإنسان ببعض الأمراض

يعد شعر الوجه من المشاكل التى تواجه بعض النساء والفتيات

حيث أنه يظهر بشكل غير طبيعي في الوجه ويمكن إزالته كل فترة ولكن يعود كما كان واكثر، فتوجد عدة وصفات لازالة الشعر من الوجه نهائيا منها وصفة الفازلين مع النشا، حيث يساعدان على إزالة الشعر وتفتيح البشرة بشكل كبير، فسوف نقوم بعمل خلطة من من هذه المكونات حتى تتم إزالة الشعر من الوجه نهائيا، اليكم هذه الوصفة لازالة الشعر.

خلطة الفازلين والملح لازالة شعر الوجه

مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه: