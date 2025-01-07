لماذا تدخل النساء “سن اليأس” في وقت مبكر؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:52 صباحاً - لا تمر جميع النساء بمرحلة انقطاع الطمث، المعروفة بسن اليأس، في نفس الوقت، حيث يتأثر ذلك بعدة عوامل صحية وبيئية.

أظهرت دراسة حديثة أن النساء المدخنات بشكل مستمر يكنّ أكثر عرضة لدخول سن اليأس قبل سن 45 عامًا. ووفقًا للنتائج، فإن النساء اللائي يدخن أكثر من 30 علبة سجائر سنويًا يواجهن خطر دخول سن اليأس المبكر بنسبة 50% مقارنة بالنساء اللائي لم يدخنّ مطلقًا.

يعتقد الخبراء أن التدخين يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين الأنثوي، مما يسهم في حدوث انقطاع الطمث. كما حذر بعضهم من أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يكون له تأثير مشابه.

وأشارت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة Central South في الصين إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يقلل من احتمالية دخول المرأة في سن اليأس المبكر بنسبة تصل إلى الثلث.

كما كشفت الدراسة أن المدخنات بعد سن اليأس يواجهن خطر الإصابة بهشاشة العظام بشكل أكبر من غير المدخنات. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن المدخنات أكثر عرضة لكسر الورك بنسبة 35% مقارنة بالنساء اللائي لم يدخنّ أبداً.