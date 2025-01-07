“استشاري الشارقة” يناقش قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد غد، جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس .

وبحسب “وام”، يتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة لشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون .

يحضر وقائع الجلسة من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك”، وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك” .