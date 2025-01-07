"بذور سحرية"..تخلصك من الكرش في ثلاثة ايام فقط وتقضي على مرض السكر ومقاومة الانسولين..هدية من السماء!!

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رياض - احمد صلاح - بذور الشيا من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي غنية الأحماض الدهنية الصحية بالإضافة إلى البروتين والألياف والأوميجا 3 وغيرها، ولهذا تستخدم بذور الشيا في العديد علاج العديد من الأمراض منذ القدم، كما أن الدراسات الحديثة أثبتت فاعلية بذور الأشياء في علاج السكر والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

فوائد بذور الشيا الصحية

تحتوي بذور الشيا على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم، وأهم تلك الفوائد كما التالي:

تساعد على بناء العضلات في الجسم، وذلك لاحتوائها على نسبة من البروتين.

مفيد لصحة البشرة والعقل لاحتوائها على الأوميجا 3.

يساعد على تحسين عملية الهضم وبالتالي خسارة الوزن وذلك لاحتوائها على الألياف الطبيعية.

غنية مضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة وبالتالي مكافحة الشيخوخة.

تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

غنية بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والعضلات.

تحتوي على نسبة عالية من الحديد وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة وتحسين حيوية الجلد والبشرة.

تساعد على كبح الشهية والشعور بالشبع وبالتالي استهلاك كمية أقل من الطعام.

طريقة استخدام بذور الشيا في خسارة الوزن

يستطيع جميع الأشخاص القيام باستخدام بذور الشيا من أجل خسارة الوزن، وذلك من خلال اتباع التالي: