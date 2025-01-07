انت الأن تتابع خبر تقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة من اول استعمال اصنعي مقشر القهوة في منزلك لتحصلي على جسم ابيض ولون موحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد مناطق عديدة بالجسم تحتاج كل الفتيات والسيدات إلى تفتيحها لأن لونها يكون مختلف عن لون مناطق الجسم الآخري، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة تحت الإبط والمناطق الداكنة مثل منطقة البيكيني وكذلك الركب والأكواع ولكن المناطق الحساسة هي المناطق التي تجد بها صعوبة في تبييضها، لأن الجلد يكون في هذه المناطق يكون حساس ولا يمكنه أن يتحمل أي شيء غير معروف مثل كريمات التفتيح التي تباع في كل الأسواق، وتوجد عدة نصائح لابد من الإلتزام بها حتى لا يحدث إسمرار في المناطق الحساسة ومن أهمها هي إرتداء الملابس القطنية لأنها تعمل على إمتصاص العرق وأيضا من الضروري أن نقوم بتنظيف هذه المناطق بشكل جيد وأن نتجنب إستخدام مزيلات العرق، وذلك لأنها تحتوي على مواد غير مناسبة لذلك ينصح دائما بعمل مزيل عرق في المنزل يتكون من مكونات طبيعية، فكل هذه الأشياء ممكن أن تساعد على ظهور اللون الداكن في هذه المناطق ولكن لكي نتخلص من هذا اللون بطريقة طبيعية وصحية ولا تسبب أي ضرر للجلد لابد من إستخدام مقشر طبيعي فهو مقشر القهوة

مقشر القهوة من المقشرات

التي تعمل على التخلص من مشكلات تحت الإبط وتعمل على تبييضها وتجعلها بشكل جميل ورائع، حيث يمكننا خلط القهوة مع زيت الزيتون والسكر الذي يمكننا وضعه ثلاث مرات إسبوعيا وخلال عشرة أيام تتمكنين من الحصول على إبط ابيض ولامع وناعم وبنتيجة افضل من المستحضرات التجميلية الاخرى.

خلطة القهوة لتقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة

مكونات مقشر القهوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة:

تبييض الابط والمناطق الحساسة بالقهوة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل مقشر القهوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة: