فوائد المشي “حافي القدمين” في المنزل: اكتشفها الآن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:52 صباحاً - أوصى طبيب الأقدام روبرت كونينيليو بالمشي حافي القدمين داخل المنزل، مشيرًا إلى أن هذه العادة تعزز من قوة العضلات الأساسية في القدمين.

وأوضح الطبيب أن “المشي حافي القدمين يعني أن الجلد يلامس الأرض، بينما يعتبر ارتداء الأحذية، بما في ذلك الجوارب، تغييرًا في آليات الحركة”.

**الكفاءة الأيضية**

وكشف موقع “هاف بوست” الطبي أن الفائدة الرئيسية للمشي حافي القدمين تكمن في تقوية عضلات القدمين، التي تميل إلى الضعف مع تقدم العمر وارتداء الأحذية. هذه العضلات تلعب دورًا حيويًا في حركتنا العامة، لذا فإن تدهورها قد يؤدي إلى تقليل الحركة مع تقدمنا في السن.

وأضاف كونينيليو: “الكثير من الحالات التي أراها في عيادتي تعود إلى عدم القدرة على استخدام هذه العضلات في الحركات الطبيعية والكفاءة الأيضية”.

**التدليك الطبيعي**

من جهة أخرى، أشارت الطبيبة الجلدية هانا كوبلمان إلى أن المشي حافي القدمين يحمل فوائد إضافية تتعلق بالجلد والبشرة، حيث يسمح لبشرتك بالتنفس، مما قد يساعد في منع تراكم الرطوبة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي.