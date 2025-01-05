10 يناير.. محمود الليثي وأمينة يحييان حفلًا غنائيًا في مونتريال بكندا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد نجما الأغنية الشعبية محمود الليثي وأمينة لإحياء حفلًا غنائيًا في مدينة مونتريال بكندا، وذلك في يوم الجمعة 10 يناير من الشهر الجاري، ويقدمان مجموعة مميزة من أشهر أغانيهما الشعبية، ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها كبار نجوم الغناء والطرب في مختلف أنحاء العالم.



محمود الليثي، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر، يتميز بأعماله التي تجمع بين الكلمات البسيطة والإيقاعات المميزة، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة.

مؤخرًا، أصدر الليثي أغنيته الجديدة بعنوان “ما تعتبونيش” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلماته وألحانه، حيث قام بتوزيعها الموسيقي باسم منير، وحققت تفاعلًا ملحوظًا بين جمهوره.

كما تعاون محمود الليثي مع شقيقه حمادة الليثي في أغنية مشتركة بعنوان “نظرة واحدة”، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي، وظهرت على منصات التواصل الاجتماعي لتحصد إشادات واسعة.