سليم سحاب: عمرو دياب يمثل جيله وكرست حياتي لكي أخفف آلام الأطفال

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الموسيقار سليم سحاب أنه يعشق العمل الفني ويهتم بكل التفاصيل بشدة، مشيرا إلى ان عشق الفن منذ الصغر وخاصة الموسيقى وكاشفًا عن العديد من الاسرار في حياته الخاصة وعن أسرته.

تصريحات سليم سحاب:

وتابع سليم سحاب، في لقاء مع الاعلامي د.عمرو الليثي من خلال برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة:""كرست حياتي لكي اخفف الم الأطفال، حلم حياتي أن أجمع كل أطفال العرب والأيتام في كورال

واضاف انني عاشق الموسيقى واللحن الجميل، وتبكيني الموسيقي على المسرح أحيانا ولا أخجل من ذلك، وان الفن الموسيقي رؤية لعمل فني ولا بد أن تكون الرؤية واحدة والذي يفرضها هو المايسترو وهناك من يرى اني ديكتاتور في الموسيقي ولكن هذه وجهة نظري، وعقبت ابنته سارة إنه في الحفلات هو من يضع الضوابط ومن يقوم بالغناء وما هي الاغنية ولا أحد يتدخل في هذا الامر

وعن ابنته سارة اجاب انني جعلتها تسمع كل الأنماط الغنائية والموسيقية وهي لديها اذن موسيقية من استماعها الكثير بالمنزل، وصوتها اقرب ما يكون من لون الست فيروز، ولديها طبقات متعددة، ولكن أنا وهي نتفق إلا تحبس صوتها في إطار ولون معين ولذلك فهي تغني لوردة وفايزة احمد وام كلثوم

سليم سحاب

رأي سليم سحاب في النجوم:

واجاب المايسترو سليم سحاب عن رأيه في العديد من النجوم ونجمات الغناء في العصر الحديث، ومنهم شيرين عبد الوهاب فقال " بنتي وتلميذتي في كورال الأطفال "، أمال ماهر صوتها رائع وبدايتها كانت رائعة معي وبخاصة في حفلات الرسمية بالتليفزيون، وتامر حسني تقريبا كان معي في كورال الأطفال وشهادتي مجروحة فيهم

وعن رأيه في الهضبة عمرو دياب أجاب هو يمثل جيله، واحمد سعد صوت رائع ولديه حليات في صوته مميزة، وعن رأيه في ريهام عبد الحكيم أجاب بنتي بنتي وإنه ا من سن عشر سنوات وهيا معي في الكورال.

كما تحدث عن المطربة أنغام أن صوتها يؤدي ألوان غنائية وموسيقية كثيرة، والمطربة جنات صوتها جميل ولديها عرب وحليات حلوة في صوتها ويعجبني في الغناء الشعبي محمد عبد المطلب وعبد الباسط حمودة

سليم سحاب

وفي سياق الحلقة، تحدث سحاب عن الدور الحيوي الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، كما استعرض مسيرته الفنية الطويلة التي أثرت المشهد الموسيقي العربي.

وعلي جانب آخر اطل الموسيقار الكبير سليم سحاب، وابنته المطربة سارة سحاب على جمهور برنامج "واحد من الناس"، في لقاء مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، علي شاشة الحياة