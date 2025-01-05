تامر حسني يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها: 'جميلة وقلبك زيك'

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص النجم تامر حسني على تهنئة الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، معبرًا عن تقديره لموهبتها وشخصيتها المميزة، حيث نشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بهنا الزاهد، وكتب معلقًا: “أجمل هنا في الدنيا، كل سنة وأنتي طيبة وكل محبينك وكل عيلتك طيبين.. تستاهلي كل الخير يا هنا، أنتي بنت جميلة وقلبك جميل زيك، ربنا يرزقك وينجحك".



تأتي هذه التهنئة وسط احتفاء واسع بعيد ميلاد هنا الزاهد من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث أشاد الكثيرون بموهبتها وتفانيها في أعمالها الفنية التي تركت بصمة مميزة لدى الجمهور.

عمل سينمائي جديد لتامر حسني



يستعد الفنان تامر حسني لعرض فيلمه الجديد “ريستارت” خلال موسم عيد الفطر 2025، الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية ويجمع بين الإثارة والتشويق، ويشهد العمل تعاونًا جديدًا بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاحهما في فيلم “بحبك”، كما يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني



طرح تامر حسني مؤخرًا أغنيته الجديدة “يا نهار أبيض”، التي لاقت استحسان الجمهور. الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين جمال، وماسترينغ علي فتح الله.



كلمات أغنية “يا نهار أبيض”



“عليك حلاوة ملغبطاني

وكل ثانية تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضية عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفة

ضحكتك عالقلب خفيفة

إنت ماشي إزاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفة

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيرة عليك

كفاية حلاوة وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفاية يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق قوي عنكوا وبعيد

ما كفاية حلاوة وعالهادي

دي نار الناس عمالة تزيد”.