كريم محمود عبد العزيز يكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد "مملكة الحرير"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن استعداده لبطولة مسلسل مملكة الحرير، حيث يواصل تحضيراته للعمل الذي وصفه بأنه “عمل مختلف تمامًا”.

وفي تصريحاته الصحفية الأخيرة، أعرب كريم عن حماسه الكبير للمسلسل الجديد، مشيرًا إلى أنه يحمل قصة مليئة بالتشويق والإثارة، وقال: “مسلسل "مملكة الحرير" مكون من 10 حلقات، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.. وهو عمل مختلف تمامًا عن أي عمل قدمته من قبل”.



المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك كريم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبواليزيد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول العمل وأسماء فريق التمثيل خلال الأسابيع المقبلة.

قصه فيلم "الهنا اللى انا فيه"

تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.



أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"

ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.



آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول صدفة تجمع بين أب وابنه رغم الفارق الزمني الكبير بينهما، نتيجة لحدوث فجوة زمنية ناجمة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويحاول الأب وابنه معًا إصلاح هذه المشكلة، وسط سلسلة من المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية التي تتكشف في إطار 15 حلقة من المسلسل.

كما يذكر أن كريم محمود عبد العزيز حقق نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال مشاركته في أعمال سينمائية ودرامية حظيت بإعجاب الجمهور، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم جيله.