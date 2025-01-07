انت الأن تتابع خبر مشروبات تخلصك من غازات البطن من أول استخدام للحصول على الراحة والاطمئنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تعاني من وجود غازات كثيرة تؤلمك وتحرجك كثيرا، إليك أبسط وأسهل الوصفات الطبيعية من خلال المشروبات الصحية للتخلص من غازات البطن، وتجعلك تشعر بالارتياح والاطمئنان دائما، ولا تشعر بالأحراج بعدما تشرب تلك المشروبات والمتوفرة في منزلك أو تقوم بشرائها بأرخص سعر من عند العطار، وخي متوفرة بشكل جيد، ويجب أن تجعل تلك المشروبات من نظامك الغذائي، وإليك كيفية عملها لتحصل على أفضل راحة لجسمك وصحتك.

غازات البطن

من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وتعد الغازات الموجودة في البطن مؤرقة ومؤلمة في بعض الأحيان، ويمكنك أن تستخدم بعض من المشروبات الصحية وأن تتبع نظام غذائي جيد لتريح بطنك من الألم والغازات التي تؤرقها، وإليك أسهل الوصفات وطريقة عملها والنصائح التي يجب عليك أن تتبعها حتى تتخلص نهائيا من الغازات وبشكل صحي وطبيعي.

مشروب الزنجبيل بالنعناع

من أفضل المشروبات التي تريح البطن وأيضا تجعل القولون يهدأ، ويمكنك عمل ذلك المشروب عن طريق غلي مقدار ملعقة نعناع، وتضيف لها ربع ملعقة صغير زنجبيل، ولكن لا يفضل لمرضى الضغط العالي تناوله، ويحلى بالعسل، وتقوم بتناوله مرة على الأقل كل يوم بعد وجبة الغداء.

مشروب الكمون والنعناع

اشتري كمون حصى، وقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة في الإناء وضيف لها ربع ملعقة نعناع، وقوم بغليهم وتحليتهم بالعسل، ثم تناولهم وستجد أن كل الألم والغازات تخلصت منها على الفور.

مشروب الليمون

يعد الليمون من أحلى المشروبات المفضلة للبعض، ولكن إذا كنت تعاني منه فيمكنك تناول أي مشروب أخر غيره، وستقوم بغلي مقدار كوب ماء، ثم تضيفه في الكوب وتحليه بالعسل، ثم تعصر عليه ليمونه واحدة وتشربه على الفور.

مشروب القرفة بالحليب

معروف عن القرفة أنها تهدأ القلق وتعطي راحة جيدة للجسم، وعندما تقوم بغلي ربع ملعقة قرفة في كوب حليب وتتناولها ستجد أن كل الغازات قد خرجت من جسمك على الفور، وستشعر بالراحة.

مشروب اليانسون