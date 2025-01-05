وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 10:30 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم ، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الانجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعربت د. منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الحبيبة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و تضمن برنامج الاحتفالية اليوم ، صلوات افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.