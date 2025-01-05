نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جروس يضع المثلوثي تحت التقييم وينتظر شفاء بنتايك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال الإعلامى خالد الغندور أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك وضع التونسي حمزة المثلوثي تحت التقييم.
وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وضع المثلوثي تحت التقييم مثله مثل باقي اللاعبين الأجانب في الفريق.
وواصل: جروس غير مقتنع بالبولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الجزيري ويريد متابعة المثلوثي بشكل أكبر من أجل حسم موقفه من التجديد.
وتابع: نفس الأمر سيتم مع المغربي محمود بنتايج عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.