نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر الإيطالي.. الإنتر يتقدم على ميلان بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على غريمه التقليدي أي سي ميلان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الشوط الأول من نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وانطلقت أحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ميلان

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، بسجال كبير على الكرة بين الفريقين، مع وجود هجمات من جانب لاعبي الانتر.

وفي الدقيقة 40+2 من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، هدف التقدم في شباك ميلان، بأسيست من مهدي طارمي.